Комитет конгресса США разрешил Мэттису возглавить Пентагон

Комитет по делам Вооруженных сил Палаты представителей конгресса США незначительным большинством голосов одобрил выдвижение генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.

Мэттис формально не имеет права выдвигаться на пост главы Пентагона, так как в законе содержится запрет на выдвижение бывшим военнослужащим не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Мэттис покинул ряды ВМС США в 2013 году, передает РИА «Новости».

Законодатели 34 голосами против 28 проголосовали за то, чтобы сделать исключение для Мэттиса. Голосование носило, по сути, партийный характер: почти все, голосовавшие за, представляют республиканцев, отдавшие голоса против – демократов.

Этот случай стал всего вторым за всю американскую историю, когда Сенат дает такое разрешение отставному военному. В прошлый его давали генералу Джорджу Маршаллу, который работал в администрации президента Гарри Трумэна в начале 1950-х годов.

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