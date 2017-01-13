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Комитет конгресса США разрешил Мэттису возглавить Пентагон

Законодатели приняли поправку, которая делает для отставного генерала исключение

Комитет по делам Вооруженных сил Палаты представителей конгресса США незначительным большинством голосов одобрил выдвижение генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.

Мэттис формально не имеет права выдвигаться на пост главы Пентагона, так как в законе содержится запрет на выдвижение бывшим военнослужащим не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Мэттис покинул ряды ВМС США в 2013 году, передает РИА «Новости».

Законодатели 34 голосами против 28 проголосовали за то, чтобы сделать исключение для Мэттиса. Голосование носило, по сути, партийный характер: почти все, голосовавшие за, представляют республиканцев, отдавшие голоса против – демократов.

Этот случай стал всего вторым за всю американскую историю, когда Сенат дает такое разрешение отставному военному. В прошлый его давали генералу Джорджу Маршаллу, который работал в администрации президента Гарри Трумэна в начале 1950-х годов.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Комитет конгресса США разрешил Мэттису возглавить Пентагон

Законодатели приняли поправку, которая делает для отставного генерала исключение

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