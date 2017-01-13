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Военный аэропорт в Дамаске обстреляли ракетами со стороны Израиля

Сирия предупредила Тель-Авив о последствиях удара

Военный аэропорт в Дамаске был обстрелян ракетами со стороны Израиля.

Об этом заявило агентство Рейтер.

Ранее говорилось о том, что у военной базы сирийской армии под Дамаском прогремели несколько взрывов и начался пожар.

В свою очередь Сирия предупредила Израиль о возможных последствиях обстрела, сообщает ТАСС.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет, хотя к месту происшествия выехали машины скорой помощи.

Сама база используется частями сирийской республиканской гвардии.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Военный аэропорт в Дамаске обстреляли ракетами со стороны Израиля

Сирия предупредила Тель-Авив о последствиях удара

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