Военный аэропорт в Дамаске обстреляли ракетами со стороны Израиля

Сирия предупредила Тель-Авив о последствиях удара
Военный аэропорт в Дамаске был обстрелян ракетами со стороны Израиля.
Об этом заявило агентство Рейтер.
Ранее говорилось о том, что у военной базы сирийской армии под Дамаском прогремели несколько взрывов и начался пожар.
В свою очередь Сирия предупредила Израиль о возможных последствиях обстрела, сообщает ТАСС.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет, хотя к месту происшествия выехали машины скорой помощи.
Сама база используется частями сирийской республиканской гвардии.