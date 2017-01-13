При этом Вашингтон продолжает осуждать действия РФ в Алеппо
США не обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии, хотя и осуждает ее действия в Алеппо.
Об этом заявил представитель Госдепарамента США Марк Тонер.
«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», - цитирует его «Федеральное агентство новостей».
При этом он добавил, что для таких обвинений необходима веская доказательная база и расследование с соблюдением всех юридических формальностей.
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