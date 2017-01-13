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США не обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии

При этом Вашингтон продолжает осуждать действия РФ в Алеппо

США не обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии, хотя и осуждает ее действия в Алеппо.

Об этом заявил представитель Госдепарамента США Марк Тонер.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», - цитирует его «Федеральное агентство новостей».

При этом он добавил, что для таких обвинений необходима веская доказательная база и расследование с соблюдением всех юридических формальностей.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

США не обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии

При этом Вашингтон продолжает осуждать действия РФ в Алеппо

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