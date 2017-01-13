Женщина-водитель, не пропускавшая скорую помощь, работает в избиркоме

Полиция сообщила личные данные нарушительницы порядка
Женщина-водитель, не пропускавшая скорую помощь к умирающему, работает в избиркоме Петропавловска-Камчатского.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в полиции.
В участковой избирательной комиссии подтвердили личность нарушительницы и ее место работы.
«Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае, если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос», - цитирует «РИА Новости» председателя избиркома.
Напомним, что женщина за рулем иномарки отказалась уступить дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Более того, ее спутник начал угрожать медикам.
В результате, 21-летний молодой человек, оставшийся без медицинской помощи, умер.
Сейчас СК региона проводит проверку инцидента. Пока 30-летней нарушительнице правил дорожного движения грозит только штраф.
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