Суд разрешил властям использовать изъятые у прессы материалы по МН17

Журналист из Нидерландов Стефан Бэк, чьи материалы по крушению МН17 были конфискованы сразу после возвращения в Амстердам из Донбасса, заявил, что, согласно решению судьи, часть этих материалов может быть использована в интересах следствия.

«Судья постановил, что изъятие материалов оправдано. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотоснимков, а с некоторых снять копии», — написал журналист в своем Facebook.

Бэк также заявил, что готов подать апелляцию на решение суда.

Напомним, ранее нидерландские журналисты Стефан Бэк и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера «Малазийские авиалинии» удалось обнаружить обломки воздушного судна.