Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Суд разрешил властям использовать изъятые у прессы материалы по МН17

Об этом сообщил нидерландский журналист, чьи фотографии были конфискованы по возвращению в Амстердам

Журналист из Нидерландов Стефан Бэк, чьи материалы по крушению МН17 были конфискованы сразу после возвращения в Амстердам из Донбасса, заявил, что, согласно решению судьи, часть этих материалов может быть использована в интересах следствия.

«Судья постановил, что изъятие материалов оправдано. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотоснимков, а с некоторых снять копии», — написал журналист в своем Facebook.

Бэк также заявил, что готов подать апелляцию на решение суда.

Напомним, ранее нидерландские журналисты Стефан Бэк и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера «Малазийские авиалинии» удалось обнаружить обломки воздушного судна.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Суд разрешил властям использовать изъятые у прессы материалы по МН17

Об этом сообщил нидерландский журналист, чьи фотографии были конфискованы по возвращению в Амстердам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке