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Замглавы Роспотребнадзора Иркутска отстранен из-за «Боярышника»

Против Михаила Лужнова возбуждено уголовное дело о халатности

Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнов временно отстранен от своей должности по решению Кировского районного суда Иркутска в связи с возбуждением против него уголовного дела о халатности.

В сообщении представителя суда говорится, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Лужнову было назначено пособие в размере прожиточного минимума, передает ТАСС

30 декабря Кировский районный суд Иркутска отказал в аресте Лужнова. Следствие полагает, что Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений, говорящих о массовых отравлениях. Лужнов также отказался санкционировать проверку законности продажи «Боярышника».

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Замглавы Роспотребнадзора Иркутска отстранен из-за «Боярышника»

Против Михаила Лужнова возбуждено уголовное дело о халатности

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