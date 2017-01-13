Замглавы Роспотребнадзора Иркутска отстранен из-за «Боярышника»

Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнов временно отстранен от своей должности по решению Кировского районного суда Иркутска в связи с возбуждением против него уголовного дела о халатности.

В сообщении представителя суда говорится, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Лужнову было назначено пособие в размере прожиточного минимума, передает ТАСС

30 декабря Кировский районный суд Иркутска отказал в аресте Лужнова. Следствие полагает, что Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений, говорящих о массовых отравлениях. Лужнов также отказался санкционировать проверку законности продажи «Боярышника».

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