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Вторник,
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Задержанный замглавы Роспотребнадзора Иркутска попал в больницу

Объявление приговора Михаилу Лужнову перенесли из-за подозрения на сердечный приступ

Кировский районный суд Иркутска не смог избрать меру пресечения заместителю руководителя Роспотребнадзора Приангарья Михаилу Лужнову, обвиняемому в халатности из-за массового отравления «Боярышником» в Иркутске.

Обвиняемого не доставили на заседание в суд, а госпитализировали из-за подозрения на сердечный приступ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Меру пресечения в отношении Лужнова изберут после того, как он будет выписан из медучреждения, отмечает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ранее в отношении Михаила Лужнова было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия, с мая 2016 года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области неоднократно поступали сообщения о незаконной реализации в регионе спиртосодержащей продукции. Жители Приангарья также предлагали Роспотребнадзору наложить запрет на розничную продажу «Боярышника», однако Михаил Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений.

Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника».

По последним данным, число жертв массового отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 77. В ходе расследования уголовного дела о производстве и торговле суррогатом задержано 19 человек, в их числе уроженцы Азербайджана.

Ранее Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Задержанный замглавы Роспотребнадзора Иркутска попал в больницу

Объявление приговора Михаилу Лужнову перенесли из-за подозрения на сердечный приступ

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