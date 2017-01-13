Директора школы в Томске, ученики которой заблудились в лесу, уволят

Директор Кисловской школы, ученики которой заблудились в лесу под Томском, будет уволен за нарушение порядка информирования при возникновении чрезвычайной ситуации.

«То, что случилось с ребятами, — вопиющий случай. Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, — в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен», — сказал замгубернатора Томской области Чингис Акатаев, передает ТАСС.

Относительно преподавателя физкультуры решение будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.

Напомним, 10 школьников из деревни Кисловка вышли на лыжню с учителем физкультуры и, заблудившись, около шести часов блуждали неподалеку от населенного пункта при минус 15 градусах.

Все дети госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. У школьников легкое переохлаждение, у некоторых легкие обморожения.

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