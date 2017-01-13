Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента на Камчатке

К 21-летнему умирающему молодому человеку не успела «скорая» из-за неадекватного пассажира иномарки

По факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела «скорая», возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, передает ТАСС.

Также следствию удалось установить личности водителя и пассажира иномарки. В ближайшее время их допросят.

Читайте также: 

Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента на Камчатке

К 21-летнему умирающему молодому человеку не успела «скорая» из-за неадекватного пассажира иномарки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке