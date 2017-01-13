Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента на Камчатке

По факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела «скорая», возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, передает ТАСС.

Также следствию удалось установить личности водителя и пассажира иномарки. В ближайшее время их допросят.

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