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Пятница,
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Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму

Соответствующая петиция в интернете набрала более 1,5 тыс. подписей

В интернете на сайте Change.org появилась петиция, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые не пустили скорую помощь к умирающему молодому человеку.

Авторы инициативы заявляют, что это — вопиющий пример того, насколько жестокими могут быть люди. Они обращаются к генеральному прокурору РФ и главе Следственного комитета РФ взять под личный контроль расследование этого случая. Подписи под петицией поставили уже более 1,5 тыс. человек, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, накануне в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки отказалась уступить дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов к умирающему 21-летнему пациенту.

Пассажир авто вел себя неадекватно и угрожал врачам. Из-за этого медики не могли попасть к пациенту около 10 минут. После им оставалось только констатировать смерть молодого человека.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму

Соответствующая петиция в интернете набрала более 1,5 тыс. подписей

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