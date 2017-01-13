В Госдуме создается комиссия для анализа доклада Макларена

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.



По словам руководителя комитета Михаила Дегтярева, все атаки на российский спорт основаны на докладе Макларена, данные в котором до конца не изучены мировой общественностью.



«Документы, которые этот господин разместил в интернете, а их более тысячи, говорzт о том, что их нужно хорошенько изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов», — рассказал Дегтярев.



Депутат выразил уверенность, что «даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных».



Он отметил, что созданная комиссия будет готова предоставить свой доклад примерно через месяц.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало первую часть доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена 19 июля. В докладе говорилось о якобы нарушениях российских спортсменов антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.



После этого МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года.

9 декабря Макларен должен представить вторую часть доклада о результатах расследования обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.



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