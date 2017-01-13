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В Госдуме предложили приравнять соцсети к операторам связи

По мнению члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, такие меры смогут защитить граждан России от влияния иностранных вербовщиков

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой при обсуждении резонансного законопроекта об онлайн-кинотеатрах предложил изменить правовой статус социальных сетей.

По словам политика, уже давно назрел вопрос о том, чтобы прировнять соцсети к операторам связи.

«Для того чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали для того, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки», — цитирует Лугового «Утро.ру».

По его мнению, новый статус социальных сетей позволит государству шире применять защищающий граждан закон и спасти подрастающие поколение от вредоносного влияния на умы со стороны вербовщиков террористов и других асоциальных элементов.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Госдуме предложили приравнять соцсети к операторам связи

По мнению члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, такие меры смогут защитить граждан России от влияния иностранных вербовщиков

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