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Жительница Нижегородской области воюет с соседкой из-за ее питомцев

Она подала на любительницу домашних животных в суд

В Нижегородской области суд рассмотрит жалобу местной жительницы на свою соседку. Она просит сократить число домашних животных в их общем доме.

Причем, как сообщает НИА «Нижний Новгород», речь идет пяти собаках и одной кошке, которые живут дома, и еще нескольких собаках во дворе.

Однако женщина утверждает, что даже это количество зверей мешает ей не только «проживать, но даже временно находиться в доме».

Якобы их совместный частный дом «переполняют шерсть, запах и лай». А по двору «невозможно перемещаться без риска наступить в отходы».

Истица требует запретить ответчице иметь более одной собаки и более одной кошки в доме или на земельном участке. Причем собака должна быть весом не более 10 кг и высотой менее 34 см в холке.

Ранее «Известия» писали о том, что в Екатеринбурге женщину судят за то, что в ее квартире проживало более 20 кошек. На запах пожаловались соседи.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Жительница Нижегородской области воюет с соседкой из-за ее питомцев

Она подала на любительницу домашних животных в суд

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