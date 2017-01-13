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Оппозиция САР поставила ультиматум для участия в переговорах в Астане

Отмечается, что итоги встречи оппозиции и правительства Сирии в казахстанской столице будут представлены в Совбезе ООН

Представители вооруженных группировок на севере Сирии выдвинули условия для участия в переговорах оппозиции и правительства САР в Астане.

По словам секретаря движения «Народная дипломатия» Махмуда Аль-Афанди, сирийским властям необходимо обеспечить перемирие в течение 10 дней в Дамаске и южных районах Сирийской Арабской Республики, в том числе Восточной Гуте. 

Он подчеркнул, что списки участников переговоров в Астане будут представлены только в случае соблюдения перемирия.

«В Анкаре группировки севера Сирии представили свой десятидневный ультиматум. В составе этих группировок те, кого контролирует Турция, и те, кого контролирует Катар», — сказал Аль-Афанди, отметив, что если ультиматум будет выполнен, то во встрече могут принят участие представители прокатарских группировок.

Он также рассказал, что результаты встречи по Сирии в Астане будут представлены в Совбезе ООН, так как они дадут представление о том, по какому пути пойдут предстоящие переговоры в Женеве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по предложению конфликтующим сторонам в Сирии продолжить диалог на новой площадке в Астане.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Оппозиция САР поставила ультиматум для участия в переговорах в Астане

Отмечается, что итоги встречи оппозиции и правительства Сирии в казахстанской столице будут представлены в Совбезе ООН

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