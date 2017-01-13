Изъятие 10 детей из семьи связано с информацией о побоях, а не с ВИЧ

Десять детей изъяты из московской семьи после получения сведений о побоях в отношении одного из них, сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова.

По словам Барсуковой, в Москву эта семья, в которой всего воспитывается 12 детей, приехала из Санкт-Петербурга в 2014 году. У пары один свой ребенок, четыре усыновленных и восемь приемных. Все дети появились в семье до приезда в столицу, московских среди них нет.



«Семья получает пособие в размере 674 тыс. рублей и пенсию в связи с ВИЧ-инфекцией. Шесть детей ВИЧ-инфицированы, еще по двум официальной информации нет, но родители также говорят о ВИЧ-инфекции», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Барсукову.



Однако по словам приемной матери, ВИЧ-положительны только двое: четырехлетняя дочка и шестилетний сын. Светлана И. сообщила, что знала о болезни детей, но все равно решила взять их из детского дома в Ленинградской области. По ее словам, в семье воспитывается 16 приемных детей, пишут Дни.Ру.

Пятеро малышей ходят в детский сад. Воспитатели обнаружили утром 10 января на теле одного из детей признаки жестокого обращения — синяки с кровоподтеками, после чего с детьми поговорил психолог. Во время беседы дети подтвердили факты побоев, рассказав, что это сделал глава семьи.



Решение забрать детей на неопределенный срок было принято для проведения проверки.

По словам Барсуковой, родному ребенку семейной пары три года, остальным — от четырех до 16 лет. Восемь детей находятся сейчас в больнице имени Сперанского и получают необходимые лекарства в связи с ВИЧ-инфекцией, двое — в социальном центре в Зеленограде, а двое старших и родной ребенок пока остаются дома.

По словам замруководителя, правоохранительные органы выясняют, в какой степени было допущено жестокое обращение в отношении детей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что органы опеки забрали из приемной семьи 12 детей. Отмечалось, что выясняются обстоятельства произошедшего и проводятся все необходимые проверки.