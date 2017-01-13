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В Москве из приемной семьи изъяли 12 детей с подозрением на ВИЧ

В проведении проверок и уточнении диагнозов задействованы все городские службы

Органы опеки изъяли 12 детей из приемной семьи в Москве. По предварительной информации, они могут быть ВИЧ-инфицированы.

Информация о возможном наличии у детей опасного заболевания поступила вечером в четверг, пишут Дни.Ру. По словам представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, все необходимые проверки, в которых задействованы все городские службы, проводятся. 

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка, передает «РИА Новости». Бунимович не стал делать заранее никаких выводов, однако уверил, что все очень подробно разбираются в этой истории. 

Напомним, ранее главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Ирина Шестакова заявила, что в 14 регионах Российской Федерации заболеваемость ВИЧ более чем в два раза выше средних показателей по стране. В целом по стране инфицированность ВИЧ составляет 65 человек на 100 тыс. населения.

В десяти регионах России, по данным Минздрава РФ, ситуация с ВИЧ является критической.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Москве из приемной семьи изъяли 12 детей с подозрением на ВИЧ

В проведении проверок и уточнении диагнозов задействованы все городские службы

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