Московский «Спартак» расторг контракт с бразильским полузащитником Ромуло.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение было принято по обоюдному решению сторон.

«Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.



Трудовой договор 26-летнего футболиста был рассчитан до июня 2017 года. В декабре, стало известно, что Ромуло подписал трехлетний контракт с бразильским «Фламенго».



Ромуло перешел в «Спартак» из бразильского клуба «Васко да Гама» в 2012 году. В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей, в который отметился двумя результативными передачами.

Всего в основном составе москвичей полузащитник провел 69 матчей и забил 4 мяча.



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