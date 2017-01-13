Глава Минздрава вмешалась в скандал вокруг 62-й онкобольницы Москвы

В пятницу на Гайдаровском форуме глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что скандал вокруг 62-й онкологической больницы — негативное явление для региона. Глава ведомства также сообщила, что попросила договориться вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова с бывшим главврачом 62-й больницы Анатолием Махсоном. И если этого не произойдет, то они будут делать это в ее кабинете.



Напомним, что в начале декабря тогда еще действующий главврач больницы Анатолий Махсон публично обвинил департамент здравоохранения Москвы в завышении цен на закупки лекарств.

Ранее «Известия» писали, что больница № 62 просит сохранить ее автономию и дать возможность самостоятельно закупать лекарства — в ноябре 2016 года правительство Москвы приняло постановление о том, что для улучшения медицинского обслуживания в МГОБ № 62 она переводится в разряд бюджетных учреждений.

Как говорил «Известиям» Анатолий Махсон, именно собственный бюджет учреждения позволил ему в 2016 году полностью обеспечить потребности стационара в необходимых препаратах, так как составленная им заявка для централизованных закупок не была выполнена в полном объеме.



13 декабря департамент здравоохранения Москвы распорядился начать проверку Московской городской онкологической больницы № 62 — соответствующий документ получило руководство учреждения. В нем говорится, что проверка проводится «с целью осуществления контроля за медицинской и финансово-хозяйственной деятельностью» больницы. При этом указан ее новый статус —государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Для проверки была создана комиссия, которую возглавили три заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы. Проверка началась 14 декабря и будет проходить до 20 января 2017 года.

В пятницу Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав России не получал сигнала от департамента здравоохранения Москвы о том, что нужно вмешаться в ситуацию. Но, конечно, в ведомстве в курсе происходящего.



— Такой крупный конфликт между двумя такими значимыми для здравоохранения фигурами наносит ущерб репутации региона, — сказала Вероника Скворцова. — Я уже имела по этому поводу в январе беседу с Леонидом Печатниковым и рекомендовала ему уладить спорные вопросы с 62-й больницей. Если конфликт не будет улажен, то я приглашу обе стороны в свой кабинет.

