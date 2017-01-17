Россия потребует от Трампа прекратить преследование россиян

Россия продолжит добиваться от уже новой администрации Белого дома прекращения незаконной практики похищения российских граждан из третьих стран. Как рассказал «Известиям» уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов, Москва предложит Вашингтону задействовать Страсбургскую конвенцию от 1983 года о передаче осужденных в страны их гражданства, чтобы вернуть россиян, осужденных по политизированным обвинениям. Москва, в свою очередь, готова пойти на применение механизма конвенции в отношении тех американцев, которые сегодня отбывают срок в российских тюрьмах и уже попросили передать их в США по конвенции.

Москва надеется, что при избранном президенте США Дональде Трампе Вашингтон перестанет заниматься похищением российских граждан из третьих стран и «разгребет завалы» политизированных дел против россиян, инициированных при уходящей администрации Барака Обамы. Об этом «Известиям» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.



— Практика преследования наших граждан в третьих странах абсолютно неприемлема. Мы будем требовать ее прекращения в контактах с новой администрацией. Мы администрации Трампа предложим работать по всем сюжетам — и по Ярошенко, и по Буту, и по другим политизированным случаям приговоров российским гражданам, экстрадированным из третьих стран и сидящим в тюрьмах и СИЗО США. Все эти случаи хорошо известны. Мы продолжим работать по ним в надежде, что новая администрация проявит более конструктивный подход и начнет расчищать все ужасающие завалы в двусторонних отношениях, созданных администрацией Обамы, — заявил Константин Долгов.

По его словам, что касается абсолютно политизированных дел, инициированных уходящей администрацией против российских граждан, то здесь Москва предлагает Вашингтону задействовать механизм конвенции Совета Европы.

— Есть совершенно разные категории заключенных. Есть лица, которые сидят как в РФ, так и в США за уголовные преступления, как то: убийства, разбойные нападения. Они сидят за совершение преступлений на территории этой страны. Это совершенно отдельная история. Понятно, что им оказывается необходимая консульская помощь, мы ведем по ним статистику. Мы же говорим именно о политизированных делах в отношении россиян. Речь идет о возможности применения конвенции Совета Европы на условиях фактического обмена. Но это не прямой обмен как таковой, так как конвенция этого не предусматривает, — отметил дипломат. — К примеру, в случае с Ярошенко мы говорили о том, что при применении США конвенции и возвращении его в страну гражданства мы готовы были бы на основе взаимности эту конвенцию применить к конкретным американским гражданам, сидящим в российских тюрьмах. Теоретически такой вариант мог бы быть задействован и в случае с Бутом. Естественно, для этого необходимо соблюдение некоторых формальностей. Бут пока не просил официально о применении конвенции.

Что же касается дела Константина Ярошенко, российского летчика, заключенного в американской тюрьме «Форт Дикс» на 20 лет, то все условия конвенции уже выполнены и, по словам дипломата, «дело за американскими властями».

— Шансы на то, что вопрос будет решен до смены администрации, абсолютно минимальны. Но мы говорим о случаях, политизированных американцами, о тех, где выдвинуты абсолютно недоказанные обвинения в адрес наших граждан. Тем более что с Ярошенко это еще очень острая гуманитарная ситуация, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем. Американцы не оказывают должной медицинской помощи.

В США, по некоторым оценкам, уже осуждены или ожидают приговора по обвинениям с политическим подтекстом несколько десятков российских граждан. И тем, чьи дела еще только рассматриваются, приходится надеяться на справедливое решение суда. После вынесения приговоров можно будет также говорить о задействовании процедуры конвенции, правда, Москва надеется, что суд по некоторым делам всё же вынесет оправдательные решения.

— Есть и другие политизированные случаи, но не все граждане уже приговорены из тех, кто был экстрадирован из третьих стран. Кто-то ожидает еще приговора суда. В отсутствие решения суда говорить о конкретных путях решения проблемы пока сложно. Мы всё еще надеемся на справедливое решение суда по этим эпизодам, — отметил Константин Долгов.

В частности, громкое дело против сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа Селезнева до сих пор не пришло к логическому завершению. Молодой человек был похищен в июле 2015 года на Мальдивах по запросу американской стороны. Федеральный суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле лишь 21 апреля этого года огласит приговор Роману Селезневу, который обвиняется в кибермошенничестве.

