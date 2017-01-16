Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций

Новоизбранный президент США намерен добиваться существенного сокращения ядерных арсеналов

Республиканец Дональд Трамп сообщил условие при котором санкции в отношении России могут быть отменены. Новый глава США допускает снятие ограничительных мер после заключения двустороннего соглашения о сокращении ядерных запасов.

Свою позицию Трамп обозначил в интервью изданию Times. Будущий президент на переговорах с российским руководством собирается остро поставить вопрос о ядерном разоружении.

«Я думаю, ядерное оружие должно быть сокращено и существенно сокращено», - заявил он.

Трамп сообщил, что намерен поначалу доверять президенту России Владимиру Путину, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако, по его словам, это может не продлится долго. Республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.

Читайте также:

Штаб Трампа: действия разведки США недопустимы

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций

Новоизбранный президент США намерен добиваться существенного сокращения ядерных арсеналов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке