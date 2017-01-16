Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций

Республиканец Дональд Трамп сообщил условие при котором санкции в отношении России могут быть отменены. Новый глава США допускает снятие ограничительных мер после заключения двустороннего соглашения о сокращении ядерных запасов.

Свою позицию Трамп обозначил в интервью изданию Times. Будущий президент на переговорах с российским руководством собирается остро поставить вопрос о ядерном разоружении.

«Я думаю, ядерное оружие должно быть сокращено и существенно сокращено», - заявил он.

Трамп сообщил, что намерен поначалу доверять президенту России Владимиру Путину, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако, по его словам, это может не продлится долго. Республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.