Шувалов не исключил скорой отмены санкций и контрсанкций

По мнению вице-премьера, меры могут в скором времени прекратить свое действие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Российское правительство и бизнес должны исходить из того, что контрсанкции, введенные РФ в ответ на ограничительные меры Запада, будут отменены. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве в пятницу.
Причиной отмены, по его мнению, может послужить потепление отношений с западными странами.
«Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры», — заявил Шувалов.
По его словам, все игроки на рынке должны готовиться к отмене ограничительных мер.
«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал он.
Шувалов отметил, что в том случае, если отмены не произойдет, «будет другая задача», над которой необходимо работать.
«Но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо», — добавил он.
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