Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
14 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп намерен сохранить введенные Обамой санкции против России

Избранный президент США сообщил, что не планирует незамедлительной отмены ограничений и готов к встрече с Владимиром Путиным после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что в первое время после вступления в должность главы государства намерен оставить в силе санкции в отношении России.

Трамп рассказал о том, что не планирует незамедлительной отмены действующих в отношении РФ ограничительных мер. При этом он добавил, что может отменить санкции, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, которые важны для США.

«Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — сказал Трамп.

Кроме того, будущий глава США считает возможным встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

«Я понимаю, что российские власти хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит», — сказал Трамп.

Читайте также:

СМИ: Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии

Известия // суббота, 14 января 2017 года

Трамп намерен сохранить введенные Обамой санкции против России

Избранный президент США сообщил, что не планирует незамедлительной отмены ограничений и готов к встрече с Владимиром Путиным после инаугурации

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке