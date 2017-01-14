Трамп намерен сохранить введенные Обамой санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что в первое время после вступления в должность главы государства намерен оставить в силе санкции в отношении России.

Трамп рассказал о том, что не планирует незамедлительной отмены действующих в отношении РФ ограничительных мер. При этом он добавил, что может отменить санкции, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, которые важны для США.

«Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — сказал Трамп.

Кроме того, будущий глава США считает возможным встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

«Я понимаю, что российские власти хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит», — сказал Трамп.