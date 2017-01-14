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СМИ: Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии

Западные СМИ назвали это первым признаком потепления отношений между Москвой и Вашингтоном

Россия пригласила новую администрацию США Дональда Трампа к участию в переговорах по Сирии в Астане, пишет Washington Post со ссылкой на одного из сотрудников в штабе избранного президента.

Участие США в этих переговорах, особенно, если их итогом станет заключение соглашения об урегулировании конфликта в Сирии, станет свидетельством значительного расширения сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, пишет Washington Post.

Издание сообщает, что приглашение на переговоры, от которых Москва «демонстративно отстранила» администрацию Обамы, поступило от России в телефонном разговоре между послом РФ в США Сергеем Кисляком и помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

Источник газеты отметил, что в ходе беседы Кисляка с Флинном «не было принято никаких решений» и американский чиновник заявил российскому послу, что пока не может подтвердить намерение США принять участие в переговорах.

Washington Post также приводит сообщения  турецких СМИ, которые, по данным издания, уже заявляли, что Вашингтон приглашен в Астану. Издание отмечает, что об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции.

Между тем, в самом Вашингтоне отрицают какое-либо приглашение на переговоры по Сирии. Как заявил в пятницу представитель Госдепа США Марк Тонер, администрация Барака Обамы не получала никаких приглашений.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

СМИ: Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии

Западные СМИ назвали это первым признаком потепления отношений между Москвой и Вашингтоном

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