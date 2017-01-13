США не получили приглашение на встречу в Астане по Сирии

Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что администрация президента Барака Обамы не получила приглашение на встречу по урегулированию сирийского конфликта в Астану, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Мы не получали формального приглашения принять участие во встрече в Астане. Но мы продолжаем поддерживать любые усилия, нацеленные на продвижение переговоров о достижении урегулирования в Женеве», — отметил Тонер.

Также представитель Госдепа заметил, что США продолжает «поддерживать контакты с Россией и Турцией по этому вопросу».

В конце января в Астане запланированы переговоры по сирийскому урегулированию. Ожидается, что в них примут участие представители правительства Сирии и группировок вооруженной оппозиции.