Дональд Трамп не будет форсировать санкционный вопрос

До вступления Дональда Трампа в должность осталась неделя. На фоне этого дискуссии о векторе его будущей политики обостряются. Не последнее место занимает вопрос — будет ли при новом главе Белого дома пересматриваться санкционная политика в отношении России и не попытается ли республиканец в положительную для Москвы сторону скорректировать заданный уходящим президентом США Бараком Обамой курс. Вместе с тем чем ближе день инаугурации, тем более аккуратным старается быть Дональд Трамп в своих высказываниях о России, пытаясь успокоить вашингтонский истеблишмент.

Даже если Дональд Трамп решится смягчить санкции против России, реализовать эти намерения ему будет весьма непросто. Ограничения, введенные в отношении Москвы, можно условно разделить на два типа — те, что принимались конгрессом, и те, которые стали личной инициативой Барака Обамы. С персональным наследием уходящего главы Белого дома Дональд Трамп справиться может — на это формально нужна лишь его политическая воля. Однако заставить конгресс переосмыслить санкционную политику — задача на сегодняшний день практически невыполнимая.

— Дело в том, что в таких случаях надо всё взвешивать. Судя по тому, что происходит, Дональд Трамп будет слушать своих советников. Многое будет зависеть от встречи с президентом России Владимиром Путиным. И после этого личные санкции, на отмену которых у американского президента есть полномочия, он может свернуть. Должны быть достигнуты какие-то договоренности и проведены встречи, — поделилась своим мнением с «Известиями» первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

Специалист по России, сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр подчеркнул в беседе с «Известиями», что на изменение политики США в отношении России у Трампа могут уйти месяцы.

— Не думаю, что стоит делать ставки на то, какой будет санкционная политика при президенте Трампе. Теоретически он может отменить санкции, введенные президентским указом (Executive Order. — «Известия»). Но пакет санкций, утвержденный конгрессом, Трамп не уполномочен отменять. Конечно, он мог бы отмахнуться от мнения оппозиции, но это, скорее всего, приведет к конфликту внутри администрации. Если он действительно хочет разработать новую политику в отношении России, то на это уйдут месяцы. А вот в случае форсирования событий Россия увидит в лице США крайне непредсказуемого партнера, — заключил политолог Джеймс Шерр.

Российский американист, директор Фонда Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил в разговоре с «Известиями», что санкции, введенные конгрессом, часто мешают исполнительной власти, и есть яркие примеры, когда законодательно установленные ограничения действовали в течение десятилетий, хотя давно уже потеряли свою актуальность.

— Часть санкций вводил Барак Обама, например, последние санкции, связанные с высылкой российских дипломатов. Это была его личная инициатива. Другая часть вводилась в соответствии с законами, в частности «закон Магнитского», против которого, кстати, выступал тот же Обама. С другой стороны, конгресс принимает закон, а исполнительная власть уже составляет списки фамилий тех лиц, в отношении которых эти меры будут применены. Поэтому вопрос санкций двусторонний. Белый дом всегда выступал против каких-либо документов, которые в обязательном порядке вводят ограничения, поскольку это связывает руки исполнительной власти. Хороший пример — поправка Джексона-Вэника, которую не могли отменить в течение 20 лет после окончания холодной войны, несмотря на желание президентов сделать это, — напомнил Юрий Рогулев.

По словам американиста, после прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет инициатива в вопросе санкций будет в руках президента. Поэтому отменить ограничения, введенные Бараком Обамой, Дональду Трампу вполне по силам. Однако отменить законопроекты конгресса Трамп не сможет.

— Какой будет реальная политика, мы пока не знаем. Отмена санкций точно не станет первым шагом Трампа на посту президента. Он не пойдет на односторонние шаги, пока не будут достигнуты какие-то договоренности и сверены позиции. Ситуация очень сложная, и на рожон республиканец не полезет. Технически он может отменить только санкции Обамы, — пояснил Юрий Рогулев.