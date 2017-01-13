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Дональд Трамп не будет форсировать санкционный вопрос

Пересмотра политики ограничений со стороны США в отношении России придется подождать

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

До вступления Дональда Трампа в должность осталась неделя. На фоне этого дискуссии о векторе его будущей политики обостряются. Не последнее место занимает вопрос  будет ли при новом главе Белого дома пересматриваться санкционная политика в отношении России и не попытается ли республиканец в положительную для Москвы сторону скорректировать заданный уходящим президентом США Бараком Обамой курс. Вместе с тем чем ближе день инаугурации, тем более аккуратным старается быть Дональд Трамп в своих высказываниях о России, пытаясь успокоить вашингтонский истеблишмент.

Даже если Дональд Трамп решится смягчить санкции против России, реализовать эти намерения ему будет весьма непросто. Ограничения, введенные в отношении Москвы, можно условно разделить на два типа  те, что принимались конгрессом, и те, которые стали личной инициативой Барака Обамы. С персональным наследием уходящего главы Белого дома Дональд Трамп справиться может  на это формально нужна лишь его политическая воля. Однако заставить конгресс переосмыслить санкционную политику  задача на сегодняшний день практически невыполнимая.

 Дело в том, что в таких случаях надо всё взвешивать. Судя по тому, что происходит, Дональд Трамп будет слушать своих советников. Многое будет зависеть от встречи с президентом России Владимиром Путиным. И после этого личные санкции, на отмену которых у американского президента есть полномочия, он может свернуть. Должны быть достигнуты какие-то договоренности и проведены встречи,  поделилась своим мнением с «Известиями» первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

Специалист по России, сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр подчеркнул в беседе с «Известиями», что на изменение политики США в отношении России у Трампа могут уйти месяцы.

 Не думаю, что стоит делать ставки на то, какой будет санкционная политика при президенте Трампе. Теоретически он может отменить санкции, введенные президентским указом (Executive Order.  «Известия»). Но пакет санкций, утвержденный конгрессом, Трамп не уполномочен отменять. Конечно, он мог бы отмахнуться от мнения оппозиции, но это, скорее всего, приведет к конфликту внутри администрации. Если он действительно хочет разработать новую политику в отношении России, то на это уйдут месяцы. А вот в случае форсирования событий Россия увидит в лице США крайне непредсказуемого партнера,  заключил политолог Джеймс Шерр.

Российский американист, директор Фонда Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил в разговоре с «Известиями», что санкции, введенные конгрессом, часто мешают исполнительной власти, и есть яркие примеры, когда законодательно установленные ограничения действовали в течение десятилетий, хотя давно уже потеряли свою актуальность.

 Часть санкций вводил Барак Обама, например, последние санкции, связанные с высылкой российских дипломатов. Это была его личная инициатива. Другая часть вводилась в соответствии с законами, в частности «закон Магнитского», против которого, кстати, выступал тот же Обама. С другой стороны, конгресс принимает закон, а исполнительная власть уже составляет списки фамилий тех лиц, в отношении которых эти меры будут применены. Поэтому вопрос санкций двусторонний. Белый дом всегда выступал против каких-либо документов, которые в обязательном порядке вводят ограничения, поскольку это связывает руки исполнительной власти. Хороший пример  поправка Джексона-Вэника, которую не могли отменить в течение 20 лет после окончания холодной войны, несмотря на желание президентов сделать это,  напомнил Юрий Рогулев.

По словам американиста, после прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет инициатива в вопросе санкций будет в руках президента. Поэтому отменить ограничения, введенные Бараком Обамой, Дональду Трампу вполне по силам. Однако отменить законопроекты конгресса Трамп не сможет.

 Какой будет реальная политика, мы пока не знаем. Отмена санкций точно не станет первым шагом Трампа на посту президента. Он не пойдет на односторонние шаги, пока не будут достигнуты какие-то договоренности и сверены позиции. Ситуация очень сложная, и на рожон республиканец не полезет. Технически он может отменить только санкции Обамы,  пояснил Юрий Рогулев.

Так или иначе, скорректировать санкционную политику в ближайшее время после инаугурации 20 января Дональду Трампа вряд ли удастся, учитывая, что республиканец продолжает делать на этот счет противоречивые заявления. Недавно Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что отношения России и США находятся в ужасном состоянии, а причиной всему  недальновидная политика Барака Обамы и ошибки уходящей администрации. При этом тему санкций Дональд Трамп предпочитает пока по возможности игнорировать, хотя именно санкционная политика Вашингтона является главной причиной охлаждения отношений между Россией и США.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Дональд Трамп не будет форсировать санкционный вопрос

Дональд Трамп не будет форсировать санкционный вопросПересмотра политики ограничений со стороны США в отношении России придется подождать

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