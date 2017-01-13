МКАД потерял изначальную функцию объездной дороги, считает Минтранс

Трасса превратилась в одну из столичных магистралей и встала в пробки
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Московская кольцевая автодорога (МКАД) утратила свою первоначальную объездную функцию и превратилась в одну из городских улиц, считает глава Минтранса России Максим Соколов.
«Кольцо превратилось в городскую магистраль и полностью утратило свое функциональное предназначение, встав в пробки, стало дополнительной препоной для движения транспорта», — сказал Соколов «Известиям», комментируя транспортную ситуацию в российской столице.
По его словам, на МКАД возникло «большое количество магазинов, торговых центров, логистических центров».
В то же время министр отметил предпринимаемые меры по регулированию трафика на кольцевой дороге.
«В ночное время разрешили грузовикам ездить, а в дневное — запретили, отдав его непосредственно для движения легкового транспорта. Там ездят ряд грузовиков по спецпропускам, но это те, кто непосредственно занимается обслуживанием московских торговых центров, находящихся внутри кольца: их технологический цикл невозможно прервать», — добавил Соколов.
Отвечая на вопрос о возможности введения платного въезда автотранспорта в Москву, глава Минтранса сказал, что ведомство предлагает дать чиновникам возможность это сделать.
«Законопроект не обязывает, а лишь дает возможность региональным и местным властям вводить ограничения на проезд в определенные зоны, в определенное время, для транспортных средств разных категорий, в том числе путем введения платы», — пояснил собеседник «Известий».
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