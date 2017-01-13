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Трамп пообещал предоставить доклад по кибератакам в течение 90 дней

Избранный президент США также назвал информацию о якобы иеющемся у России компромате на него полностью сфабрикованной

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней предоставить полный доклад по хакерским атакам на серверы Демократической партии США во время президентских выборов.

«У моих людей будет полный доклад о хакерстве в течение 90 дней», — написал Трамп в своем Twitter.

О распространенной СМИ информации о якобы имеющемся у РФ компромате на него, Трамп заявил, что «лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования».

«Полностью сфабрикованные факты политическими дешевками как демократами, так и республиканцами — фейковые новости! Россия говорит, что ничего этого нет», — отметил избранный президент США.

Трамп отметил, что возможно, фальшивые новости были распространены «разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств и не будет».

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Трамп пообещал предоставить доклад по кибератакам в течение 90 дней

Избранный президент США также назвал информацию о якобы иеющемся у России компромате на него полностью сфабрикованной

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