Трамп пообещал предоставить доклад по кибератакам в течение 90 дней

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней предоставить полный доклад по хакерским атакам на серверы Демократической партии США во время президентских выборов.

«У моих людей будет полный доклад о хакерстве в течение 90 дней», — написал Трамп в своем Twitter.



released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

О распространенной СМИ информации о якобы имеющемся у РФ компромате на него, Трамп заявил, что «лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования».

«Полностью сфабрикованные факты политическими дешевками как демократами, так и республиканцами — фейковые новости! Россия говорит, что ничего этого нет», — отметил избранный президент США.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Трамп отметил, что возможно, фальшивые новости были распространены «разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств и не будет».

