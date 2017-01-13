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Противница Трампа Максин Уотерс прокомментировала инцидент с RT

Она считает «очень странным», что трансляцию ее выступления на канале C-SPAN прервала передача российского телеканала, вещающего на английском языке

Член Демократической партии США от штата Калифорния Максин Уотерс, трансляция выступления которой в американском конгрессе была прервана новостным сюжетом телеканала RT, прокомментировала данный инцидент.

Как информирует The New York Times, политик, которая ранее неоднократно осуждала избрание Дональда Трампа президентом США и жаловалась на «российские кибератаки», заявила, что считает произошедшее очень странным.

«В то время, когда наша разведка уверена и, по сути, подтвердила, что Россия взломала серверы Демократической партии и вторглась в иные сферы национального интереса, мое выступление в конгрессе прерывается RT в тот момент, когда я говорю о Трампе и России», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что никто не смог объяснить ей, как и почему это произошло. 

Напомним, 12 января новостной сюжет телеканала RT, посвященный тому, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил встретиться с министром иностранных дел несуществующей страны Сан-Эскобар, прервал онлайн-трансляцию заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей.

Зрители смотрели передачу RT почти 10 минут, прежде чем неполадки были устранены.

Как сообщили в пресс-службе телеканала правительственных выступлений C-SPAN, где транслировалось заседание, эта ошибка была вызвана проблемами маршрутизации сигнала. Представители телеканала принесли извинения телезрителям и опровергли любую вероятность взлома вещания.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Противница Трампа Максин Уотерс прокомментировала инцидент с RT

Она считает «очень странным», что трансляцию ее выступления на канале C-SPAN прервала передача российского телеканала, вещающего на английском языке

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