Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кузнецова: четверых изъятых из семьи в Москве детей вернут родным

Остальные шестеро детей будут направлены в реабилитационный центр Зеленограда

Четверых детей, изъятых из семьи в Москве, возвратят родственникам в ближайшее время, вопрос по остальным решается, сообщила российский детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам совещания с представителями департамента соцзащиты Москвы.

«Часть детей будет возвращена родственникам в ближайшее время, есть сестра, есть иные родственники мамы... В отношении мамы претензий нет», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что расследование в отношении жестокого обращения будет продолжаться.

«Другие ребятишки в ближайшее время окажутся поблизости — в реабилитационном центре Зеленограда. Уже дано разрешение маме беспрепятственно посещать всех своих детей», — цитирует омбудсмена «РИА Новости».

Ранее стало известно, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был госпитализирован.

Впоследствии сотрудники органов опеки изъяли из семьи 10 детей.

Читайте также:

Изъятие 10 детей из семьи связано с информацией о побоях, а не с ВИЧ

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Кузнецова: четверых изъятых из семьи в Москве детей вернут родным

Остальные шестеро детей будут направлены в реабилитационный центр Зеленограда

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке