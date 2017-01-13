Кузнецова: четверых изъятых из семьи в Москве детей вернут родным

Четверых детей, изъятых из семьи в Москве, возвратят родственникам в ближайшее время, вопрос по остальным решается, сообщила российский детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам совещания с представителями департамента соцзащиты Москвы.

«Часть детей будет возвращена родственникам в ближайшее время, есть сестра, есть иные родственники мамы... В отношении мамы претензий нет», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что расследование в отношении жестокого обращения будет продолжаться.

«Другие ребятишки в ближайшее время окажутся поблизости — в реабилитационном центре Зеленограда. Уже дано разрешение маме беспрепятственно посещать всех своих детей», — цитирует омбудсмена «РИА Новости».



Ранее стало известно, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был госпитализирован.

Впоследствии сотрудники органов опеки изъяли из семьи 10 детей.