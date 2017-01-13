Полиция задержала двух предполагаемых сообщников стамбульского стрелка

Речь идет о гражданине КНР уйгуре Омаре Асиме и некоем Абульези Абдухамити
Полиция Стамбула задержала двух предполагаемых сообщников террориста, застрелившего 39 человек в клубе в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk. По данным канала, полиция задержала гражданина КНР уйгура Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити. Задержанные доставлены в суд Стамбула.
Ранее стало известно, что полиция задержала жену подозреваемого в атаке боевика ИГ (группировка запрещена в РФ). Женщина предоставила полиции данные о помощниках террориста и ячейках группировки в Стамбуле.
Напомним, что в новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь.
В тот момент в заведении находилось более 700 человек. Злоумышленник сменил шесть магазинов и выпустил около 180 пуль, убив 39 и ранив 69 человек, после чего сменил одежду и скрылся.
Позднее стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана по имени Абдулгадир Машарипов.
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