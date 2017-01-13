СМИ: начато расследование «дизельного скандала» Renault во Франции

Власти Франции приступили к расследованию действий компании Renault, подозреваемой в применении специальных технических средств, чтобы занизить показатели выхлопа дизельных двигателей, сообщает в пятницу AFP.

Расследование, по словам источника агентства, инициировано в четверг. Ведут его три судебных следователя. Курс акций Renault на Парижской бирже упал на 3% после объявления о начале следствия, передает агентство «Прайм».

Renault — второй во Франции автопроизводитель, действия которого проверяют в рамках «дизельного скандала». В феврале 2016 гора расследование было начато в отношении немецкого концерна Volkswagen.

В нескольких странах Volkswagen обвиняют в том, что компания оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ.



Правительство США обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.

Напомним, сотрудники ФБР задержали менеджера германского автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, возглавлявшего в 2014–2015 годах отдел по техническому регулированию, по подозрению в преступном сговоре с целью мошенничества.

