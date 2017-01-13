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Симоньян прокомментировала инцидент с внезапным включением RT

Главный редактор российского телеканала назвала реакцию на эту ситуацию истерикой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала истерикой реакцию на внезапное включение российского телеканала в эфире американского канала C-Span.

«Даже C-Span уже признался, что сам виноват в сбое. Но мейнстрим бьется в истерике, что опять виноват RT и русские хакеры», — приводит слова Симоньян ТАСС.

Напомним, телеканал правительственных выступлений в США C-SPAN неожиданно прервал трансляцию заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей и дал в эфир программу российского телеканала RT. Телезрители в течение 10 минут были вынуждены смотреть эфир российского англоязычного телеканала.

Пользователи соцсетей сразу же предположили, что сбой вызван атакой российских хакеров. При этом трансляция прервалась именно в тот момент, когда выступить на заседании должна была Максин Уотерс, известная своей резкой критикой в адрес Дональда Трампа.

Представители C-Span подчеркивают, что причиной сбоя стала их собственная техническая ошибка.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Симоньян прокомментировала инцидент с внезапным включением RT

Главный редактор российского телеканала назвала реакцию на эту ситуацию истерикой

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