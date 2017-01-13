Прокуратура не выявила случаев изъятия детей из семей должников по ЖКУ

Зеленодольская городская прокуратура в ходе проверки не обнаружила случаев изъятия детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги.

Как пояснили в надзорном ведомстве, глава района на совещании в пятницу поручил организовать работу по проверке всех жилых домов на территории муниципалитета, имеющих задолженность по оплате за энергоносители. Вместе с этим начальнику районного отдела опеки и попечительства было поручено организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких жилых помещениях, передает «Интерфакс».

Отмечается, что протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не было реализовано.

«Указанное поручение содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее свое возмущение по поводу намерения забирать детей из семей — должников по услугам ЖКХ выразила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

