Пентагон поддержал меморандум России и Турции по полетам в Сирии

Пентагон поддерживает меморандум России и Турции о безопасности полетов в Сирии. Об этом заявила и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин на брифинге в пятницу.

«Когда я увидела сообщения о меморандуме РФ–Турция, я была довольна, потому что я знаю, насколько важен наш с Россией меморандум о взаимопонимании для переговоров о безопасности — я сама вела переговоры об этом с русскими», — приводит ее слова «РИА Новости».

Слоткин также назвала принятие Россией и Турцией совместного документа позитивным моментом.

Кроме того, она отметила, что Пентагон поддерживает идею расширения меморандума о взаимопонимании с российскими военными по Сирии.

«Я полностью поддерживаю расширение этого документа», — сказала она.



Накануне Министерство обороны России и генеральный штаб ВС Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии. Документ определяет механизмы координации при нанесении ударов по объектам террористов. Он также регулирует действия по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.