Водители Uber в РФ увольняются из-за НДС с сервисного сбора компании

Uber Technologies временно перекладывает обязанность платить налог на добавленную стоимость на водителей, что вынудило некоторых из них покинуть интернет-сервис.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон о введении для иностранных компаний НДС в размере 18% с продажи электронных услуг начиная с 2017 года. Uber перенес соответствующие затраты на водителей, обязав их платить НДС с сервисного сбора компании.

Как сообщили в Uber, впоследствии компания компенсирует водителям эти выплаты, при этом тарифы для пассажиров повышаться не будут, передает Bloomberg.

По словам руководителя общественного движения Taxi 2018 Станислава Швагеруса, сейчас большинство водителей платит единый налог на вмененный доход, размер которого привязан к годовому обороту. Он отметил, что водители начали покидать компанию.

«С какой стати им начинать платить НДС и становиться налоговым агентом транснациональной компании? Для них это лишняя бумажная работа с риском камеральных проверок», — пояснил он.

В свою очередь, Uber опровергает информацию об уходе значительного числа водителей.