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Украина снова провела ракетные учения вблизи Крыма

Военные маневры прошли в Херсонской области

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщили в минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что учения проходили как днем, так и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».

Украинские военнослужащие во время учений отработали «аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние».

Напомним, 1 декабря ВСУ провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально Киев планировал учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже траектория стрельб была смещена к западу от полуострова.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Украина снова провела ракетные учения вблизи Крыма

Военные маневры прошли в Херсонской области

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