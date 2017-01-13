Украина снова провела ракетные учения вблизи Крыма

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщили в минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что учения проходили как днем, так и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».

Украинские военнослужащие во время учений отработали «аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние».

Напомним, 1 декабря ВСУ провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально Киев планировал учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже траектория стрельб была смещена к западу от полуострова.

