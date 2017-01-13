Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Обама пригласил Трампа на чай перед церемонией инаугурации

Уходящий президент США ждет в гости избранного главу государства утром 20 января

Президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель утром 20 января ждут на чай и небольшой прием избранного главу государства Дональда Трампа вместе с Меланьей Трамп, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он рассказал, что после небольшого чаепития Обама и Трамп поедут на церемонию инаугурации вместе. После церемонии вступления Трампа в должность Обама отбудет на базу ВВС США Эндрюс, где произнесет прощальную речь перед военными, передает «РИА Новости».

«После этого он и госпожа Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета в направлении, о котором мы сообщим дополнительно», — сказал Эрнест.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января на Капиталийском холме, где для этого события уже заканчивают сооружать специальную платформу.

Читайте также:

Противники Трампа готовятся сорвать его инаугурацию

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Обама пригласил Трампа на чай перед церемонией инаугурации

Уходящий президент США ждет в гости избранного главу государства утром 20 января

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке