Обама пригласил Трампа на чай перед церемонией инаугурации

Президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель утром 20 января ждут на чай и небольшой прием избранного главу государства Дональда Трампа вместе с Меланьей Трамп, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он рассказал, что после небольшого чаепития Обама и Трамп поедут на церемонию инаугурации вместе. После церемонии вступления Трампа в должность Обама отбудет на базу ВВС США Эндрюс, где произнесет прощальную речь перед военными, передает «РИА Новости».

«После этого он и госпожа Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета в направлении, о котором мы сообщим дополнительно», — сказал Эрнест.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января на Капиталийском холме, где для этого события уже заканчивают сооружать специальную платформу.

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