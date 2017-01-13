Роспотребнадзор арестовал более полумиллиона литров непищевого спирта

Специалисты Роспотребнадзора с 23 декабря 2016 года арестовали в регионах России более 451 тыс. единиц непищевой спиртосодержащей продукции объемом свыше 545 тыс. литров, сообщает ведомство.

В сообщении сказано, что при этом было проверено более 22,5 тыс. торговых точек. Запрещенная к продаже продукция была выявлена в 94% случаев в объектах малого бизнеса, и лишь 3% объектов были сетевыми магазинами, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно данным ведомства, больше всего продукции было изъято в Мурманской, Волгоградской областях, Алтайском и Забайкальском краях.

Также отмечается, что все мероприятия проводились при участии органов внутренних дел и прокуратуры.

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