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Роспотребнадзор арестовал более полумиллиона литров непищевого спирта

Контрольное ведомство отчиталось об итогах исполнения постановления о приостановке торговли спиртосодержащей продукции

Специалисты Роспотребнадзора с 23 декабря 2016 года арестовали в регионах России более 451 тыс. единиц непищевой спиртосодержащей продукции объемом свыше 545 тыс. литров, сообщает ведомство.

В сообщении сказано, что при этом было проверено более 22,5 тыс. торговых точек. Запрещенная к продаже продукция была выявлена в 94% случаев в объектах малого бизнеса, и лишь 3% объектов были сетевыми магазинами, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно данным ведомства, больше всего продукции было изъято в Мурманской, Волгоградской областях, Алтайском и Забайкальском краях.

Также отмечается, что все мероприятия проводились при участии органов внутренних дел и прокуратуры.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Роспотребнадзор арестовал более полумиллиона литров непищевого спирта

Контрольное ведомство отчиталось об итогах исполнения постановления о приостановке торговли спиртосодержащей продукции

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