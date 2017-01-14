В конгрессе США потребовали расследовать «связи Трампа с Россией»

Предполагаемые связи избранного президента США Дональда Трампа с Россией должны быть расследованы, заявила лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

«Что такого знают и имеют русские… что повышает их возможность использовать рычаги влияния на новую администрацию?» — посетовала Пелоси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Washington Post.

Пелоси выступила с этой речью после того, как демократам была предоставлена информация о «вмешательстве российских хакеров в выборы». Брифинг в конгрессе был закрытым.

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