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Более миллиона человек потребовали от Обамы помиловать Сноудена

Соответствующую петицию подписали 1,1 млн человек по всему миру

Петиция, поданная президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, набрала в пятницу более миллиона подписей людей по всему миру.

Петицию инициировали Американский союз гражданских свобод, "Международная амнистия" и Human Rights Watch. Эти организации в тексте петиции попросили Обаму использовать свою власть, чтобы помиловать Сноудена, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что в последние дни Вашего нахождения у власти к Вам поступает большое количество просьб, но мы надеемся, что Вы признаете важность необходимости уделить внимание его судьбе», — говорится в петиции.

Авторы документа установили обратный отсчет на сайте Pardonsnowden.org, где размещена петиция, где сказано, что проголосовать можно до 20 января, пока Обама не ушел с поста президента.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Более миллиона человек потребовали от Обамы помиловать Сноудена

Соответствующую петицию подписали 1,1 млн человек по всему миру

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