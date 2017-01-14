Эрнст: Если мы сделаем Новый год модным, то потеряем цифры

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в эфире видеоконференции портала социальной сети «Одноклассники» заявил, что руководство канала не будет менять формат новогодних «огоньков» из-за претензий молодежи, сообщает «​​​​​​​Федеральное агентство новостей».

«Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+», — сказал Эрнст.

Также Эрнст прокомментировал критику стиля и состава участников, сравнив певицу Аллу Пугачеву с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. При этом он отметил, что Пугачеву необходимо оставить в эфире.

«Если мы сделаем Новый год модным и гиперстильным, мы потеряем цифры по сравнению с соседями», — заключил Эрнст.

Напомним, что ранее в интернете появилась адресованная Эрнсту петиция с призывом не заполнять новогодний эфир старыми хитами и отказаться от застолья. Обращение уже подписали более 150 тыс. человек.