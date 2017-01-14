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Поклонская предложила возобновить уголовное дело против Порошенко

Депутат Госдумы заявила, что правоохранительные органы Украины обязаны провести соответствующую проверку

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила возобновить в отношении президента Украины Петра Порошенко уголовное дело, возбужденное в феврале 2014 года в связи с насильственным захватом власти, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Таким образом Поклонская прокомментировала ТАСС призыв экс-замглавы генпрокуратуры Украины Рената Кузьмина возбудить против Порошенко дело о госизмене. По мнению Кузьмина, украинский политик «в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании Roshen систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

Поклонская напомнила, что в феврале 2014 года Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Андрей Парубий и другие организаторы «майдана» уже были внесены в реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины — насильственный захват государственной власти.

«Вот в рамках как раз этого уголовного производства было бы правоохранителям и удобно провести расследование по заявлению Рената Кузьмина. Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия для упрощения, быстроты и оперативности», — сказала Поклонская.

По мнению Поклонской, правоохранительные органы Украины «в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины обязаны отреагировать и провести соответствующую проверку».

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Поклонская предложила возобновить уголовное дело против Порошенко

Депутат Госдумы заявила, что правоохранительные органы Украины обязаны провести соответствующую проверку

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