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Опрос: большинство американцев считают РФ угрозой для США

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ipsos и Reuters

Центр Ipsos и агентство Reuters провели исследование, согласно которому около 82% американцев полагают, что Россия представляет угрозу для США.

Опрос прошел с 9 по 12 января. Процент негативно настроенных в отношении России американцев вырос на 6% в сравнении с результатами аналогичного исследования, проведенного год назад, сообщает Федеральное агентство новостей.

По показателям негативного отношения Россия в нынешнем опросе обогнала Иран, Китай, Саудовскую Аравию и Кубу.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Опрос: большинство американцев считают РФ угрозой для США

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ipsos и Reuters

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