Дания собирается увеличить военные расходы из-за «российской угрозы»

Власти Дании планируют увеличить бюджет на военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, которое руководство страны воспринимает как угрозу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны королевства.



Как передает «Федеральное агентство новостей», глава ведомства Клаус Хьорт Фредрексен считает, что действия Москвы представляют серьезный риск.

«Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена», — заявил министр.

Вместе с тем он отметил, что Дания не сможет увеличить военные расходы до объемов, эквивалентных 2% от ВВП страны, несмотря на давление со стороны НАТО.