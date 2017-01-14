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Дания собирается увеличить военные расходы из-за «российской угрозы»

По словам министра обороны королевства, системы ПРО, размещенные в Калининградской области, могут достичь Копенгагена

Власти Дании планируют увеличить бюджет на военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, которое руководство страны воспринимает как угрозу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны королевства.

Как передает «Федеральное агентство новостей», глава ведомства Клаус Хьорт Фредрексен считает, что действия Москвы представляют серьезный риск.

«Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена», — заявил министр.

Вместе с тем он отметил, что Дания не сможет увеличить военные расходы до объемов, эквивалентных 2% от ВВП страны, несмотря на давление со стороны НАТО.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Дания собирается увеличить военные расходы из-за «российской угрозы»

По словам министра обороны королевства, системы ПРО, размещенные в Калининградской области, могут достичь Копенгагена

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