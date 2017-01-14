Трамп не исключил пересмотра политики «одного Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что политика «одного Китая» подлежит обсуждению. Такое заявление республиканец сделал в интервью изданию Wall Street Journal.



«Всё может обсуждаться, в том числе (политика. — Прим.) «одного Китая», — подчеркнул будущий глава государства.

Ранее Дональд Трамп вызвал осуждение Китая, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Это было нарушением положений трех коммюнике, подписанных между КНР и США. В документах фиксировалось признание Вашингтоном принципа «одного Китая», а также разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем.