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Трамп не исключил пересмотра политики «одного Китая»

Республиканец отметил, что этот вопрос подлежит обсуждению

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что политика «одного Китая» подлежит обсуждению. Такое заявление республиканец сделал в интервью изданию Wall Street Journal.

«Всё может обсуждаться, в том числе (политика. — Прим.) «одного Китая», — подчеркнул будущий глава государства.

Ранее Дональд Трамп вызвал осуждение Китая, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Это было нарушением положений трех коммюнике, подписанных между КНР и США. В документах фиксировалось признание Вашингтоном принципа «одного Китая», а также разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Трамп не исключил пересмотра политики «одного Китая»

Республиканец отметил, что этот вопрос подлежит обсуждению

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