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Фильм Кончаловского «Рай» был признан лучшей картиной прошедшего года

Автор картины также был удостоен премии лучшего режиссера России по мнению членов Гильдии кинокритиков и киноведов

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» был признан лучшей картиной 2016 года по мнению членов Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Кроме того, как передает «Федеральное агентство новостей», Андрей Кончаловский был также признан лучшим режиссером РФ.

Вручение премии гильдии «Белый слон» прошло в московском Доме кино 13 января. Сам автор картины заявил в ходе церемонии награждения, что признание отечественной аудитории для него важнее всего.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Фильм Кончаловского «Рай» был признан лучшей картиной прошедшего года

Автор картины также был удостоен премии лучшего режиссера России по мнению членов Гильдии кинокритиков и киноведов

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