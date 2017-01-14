Фильм Кончаловского «Рай» был признан лучшей картиной прошедшего года

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» был признан лучшей картиной 2016 года по мнению членов Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Кроме того, как передает «Федеральное агентство новостей», Андрей Кончаловский был также признан лучшим режиссером РФ.

Вручение премии гильдии «Белый слон» прошло в московском Доме кино 13 января. Сам автор картины заявил в ходе церемонии награждения, что признание отечественной аудитории для него важнее всего.