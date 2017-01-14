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Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии

Еще четыре человека пострадали

Один человек погиб в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии с участием экскурсионного автобуса, еще четверо пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

«На 236-м километре федеральной автодороги «А-121» «Сортавала» съехал в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус, в котором находились 32 человека», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По данным экстренных служб, в результате инцидента погиб один человек. Еще четверо пострадали, их доставили в Лахденпохскую центральную районную больницу.

Компания-перевозчик направила к месту происшествия резервный автобус. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии

Еще четыре человека пострадали

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