Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии

Один человек погиб в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии с участием экскурсионного автобуса, еще четверо пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики.



«На 236-м километре федеральной автодороги «А-121» «Сортавала» съехал в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус, в котором находились 32 человека», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По данным экстренных служб, в результате инцидента погиб один человек. Еще четверо пострадали, их доставили в Лахденпохскую центральную районную больницу.

Компания-перевозчик направила к месту происшествия резервный автобус. Обстоятельства инцидента выясняются.