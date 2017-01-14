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Мужчина выпал из окна 83-го этажа башни «Москва-Сити»

Полиция устанавливает личность погибшего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Постоялец гостиницы в высотном здании «Око» комплекса «Москва-Сити» выпал из окна 83-го этажа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Мужчина выпал из окна 83-го этажа гостиницы высотного здания «Око». Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — приводит ТАСС сообщение собеседника агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела с характерными травмами. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Мужчина выпал из окна 83-го этажа башни «Москва-Сити»

Мужчина выпал из окна 83-го этажа башни «Москва-Сити»Полиция устанавливает личность погибшего

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