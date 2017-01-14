Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) выступил на экспертной сессии Гайдаровского форума, посвященной менеджменту туристических кластеров, передает «Федеральное агентство новостей».

Рассказывая о парке «Патриот» в Севастополе, Залдостанов отметил, что парк «может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город».

«Эта площадка может стать неформальным «Артеком». И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», — сказал Залдостанов.

Он также сообщил, что Минобороны может стать соинвестором проекта.

«30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, я думаю, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства», — добавил Залдостанов.

Появление Залдостанова на Гайдаровском форуме вызвало негодование пользователей социальных сетей. В отличие от большинства участников сессии, одетых согласно деловому дресс-коду, Хирург выступал перед аудиторией в байкерской одежде.