Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме

Александр Залдостанов рассказал о парке «Патриот» в Севастополе на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) выступил на экспертной сессии Гайдаровского форума, посвященной менеджменту туристических кластеров, передает «Федеральное агентство новостей».
Рассказывая о парке «Патриот» в Севастополе, Залдостанов отметил, что парк «может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город».
«Эта площадка может стать неформальным «Артеком». И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», — сказал Залдостанов.
Он также сообщил, что Минобороны может стать соинвестором проекта.
«30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, я думаю, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства», — добавил Залдостанов.
Появление Залдостанова на Гайдаровском форуме вызвало негодование пользователей социальных сетей. В отличие от большинства участников сессии, одетых согласно деловому дресс-коду, Хирург выступал перед аудиторией в байкерской одежде.