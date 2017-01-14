Минимальная цена на водку может составить 205–210 рублей за 0,5 л

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов сообщил на Гайдаровском форуме, что новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 л.

«Я думаю, минимальная цена будет в диапазоне от 205 до 210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно она будет ниже 219 рублей», — сказал Сазонов.

Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л.

Ранее Минфин предложил увеличить в 2017 году минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за бутылку 0,5 л. Предложение было связано с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. Акциз вырос с 500 рублей до 523 рублей за 1 л безводного спирта.